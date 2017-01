El verano sigue sorprendiendo en Salto donde pasamos las fiestas al borde del infarto con más de 40 grados a la sombra y lo seguimos con días de lluvia y tormenta, aunque por suerte el temporal no afectó Salto, sí trajo un estado de alerta entre la población que generó precaución para evitar daños.

El tema es que muchos puestos de venta de los que se colocan tradicionalmente por calle Uruguay para que algunas personas puedan hacerse un pesito antes del Día de Reyes, vieron frustrados sus intenciones porque el clima amilanó la presencia de transeúntes por nuestra principal arteria.

Es por eso que a dos días de tan importante celebración son muy pocas las personas que deambulan por el lugar, con el fin de lograr adquirir el regalo de Reyes, lo que no quiere decir que en las próximas horas el tránsito sea mayor, ya que la gente saldrá a la calle porque entre el horario extendido de los comercios y la presencia inevitable de muchos puesteros no habrá chances para no salir.

Las cámaras de seguridad son un elemento importante porque ayudan a aclarar delitos. Días pasados, un grupo de policías que trabaja en un caso de arrebato a una mujer en pleno centro de la ciudad, estaba buscando colaboración de los comercios para que con sus respectivas cámaras aporten pruebas.