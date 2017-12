En medios policiales se tiene claro que las redes sociales se están usando por delincuentes para operaciones “despiste”. Vale decir que se “informa” de supuestos atracos para que la Policía no se concentre en lugares donde ellos piensan golpear.

Sucedió en uno de los últimos hechos a mano armada. Mientras se rapiñaba en la terminal de Agencia Central, se “informaba” que también se había asaltado una conocida carnicería del Cerro y un supermercado de Viera y Paraguay. Nada de ello era verdad.

Para EL PUEBLO, los anuncios de colocación de bombas, como también los avisos de atentados no constituyen noticia. Es que a pesar del riesgo de que alguna vez se concrete algo, preferimos no prestarnos a difundir los rumores para no dejarnos usar estúpidamente…

Viene al caso porque el pasado viernes nos enteramos de que se había anunciado a la Policía que se habría de concretar un atentado contra la Catedral San Juan Bautista. Para nosotros no fue noticia…

Uno de los cajeros automáticos más visitados en la zona céntrica es el instalado frente de un supermercado en Uruguay y Soca. Sucede que sus usuarios al llegar allí el pasado viernes se encontraban con un cartelito en la pantalla: Disculpe, este equipo no funciona…”.

Lástima que no agregaba nada más, ni por cuanto tiempo se estimaba que estaría fuera de servicio. Vaya con la tecnología…