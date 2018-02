Gente que concurrió al primer corso oficial, en la avenida Líber Seregni (ex Viera) y se hallaban en las dos últimas cuadras afirman que varios conjuntos no llegaban hasta el lugar, a pesar de que ellos -afirman – habían pagado por el lugar que ocupaban y se les vendió el espectáculo.

Fuentes de la organización les explicaron después que las dos últimas cuadras eran voluntarios y los conjuntos no tenían obligación de llegar hasta allí, motivo por el cual algunos no lo hacían. Si fue así, ha sido un error injustificable.

César Miño y Sergio Quintana son los dos concordienses que se hallan desaparecidos desde el año anterior. La Justicia del vecino país acaba de difundir una recompensa de 200 mil pesos argentinos a quien aporte datos sobre su paradero.

Ambos habían emprendido viaje hacia el Paraguay en setiembre del año anterior, a bordo de una camioneta, la que apareció quemada y desguazada en la provincia de Corrientes, pero nunca se supo nada de sus ocupantes.

En reiteradas oportunidades nos quejamos del “túnel” levantado por quienes colocaron el apuntalamiento de las paredes de la antigua edificación de Artigas y 18 de Julio, debido a que el mismo servía de refugio a gente que vive en la calle que incluso hacía allí sus necesidades fisiológicas.

Después del incendio que se desató en el lugar días atrás, “alguien” ordenó desarticular dicho túnel y al menos ahora todo se reduce a un vallado. No disminuyó el riesgo, ni todo lo que suponen estas ruinas, pero al menos no vemos que sirva de refugio a quienes lo había tomado por “hotel”.