La Intendencia recogió el guante y se hizo cargo de adecuar la vivienda en barrio Ceibal donde vive la madre de los trillizos nacidos recientemente a efectos de que tenga condiciones de vivienda adecuada para ella y los niños.

Hasta aquí todo bien, pero sucede que días atrás, luego de que los obreros de la Intendencia terminaran de colocar las chapas del techo en nuevo sector de la vivienda al día siguiente no había quedado ninguna.

“Hormigas” humanas se las llevaron durante la noche. Tuvo que hacerse cargo gente del SUNCA de vigilar, porque lamentablemente hay gente tan insensible que no tiene reparos en robarse lo que sea y de quién sea.

Totalmente desamparada se siente la víctima de un arrebato concretado por motochorros en 8 de Octubre entre Blanes y Errandonea. No sólo resultó lesionada, sino que entre las cosas que tenía en su cartera que le fueron arrebatadas, tenía 6.000 pesos, documentos y dos pasajes.

Estos eran para viajar a Montevideo porque tenía médico por una dolencia que sufre. Los delincuentes se llevaron los pasajes y la empresa interdepartamental no le proporcionó otros, a pesar de presentar la denuncia policial, porque no tenía los talones de los pasajes. En definitiva, no pudo viajar ¿No habrá una solución posible en estos casos?