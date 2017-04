La lluvia arreciaba en forma intensa y las calles del barrio Horacio Quiroga estaban cubiertas de barro. El ómnibus transitaba como podía para evitar cualquier inconveniente, despacio y con mucha prudencia. Fue entonces cuando una madre joven pretendía bajarse en la parada del lugar junto a su bebé de pocos días de vida.

Lo envolvió bien, y pensó que no le quedaba otra chance que bajarse para no seguir de largo y continuar como podía camino hacia su casa. Pero el funcionario municipal que oficiaba de chofer de ómnibus actuando de buena forma y enalteciendo su función, tomó la decisión correcta. A sabiendas que podía generarse un inconveniente por desviar su camino, no dudó un instante.

El hombre recorrió las cuatro cuadras que distaba la casa de la mujer con el bebé en sus brazos de la parada donde tenía que bajarse, para evitar que tanto ella como la pequeña criatura sufrieran cualquier percance. La mujer, sorprendida con el gesto del funcionario y sumamente agradecida por el inmenso gesto del chofer, estampó la anécdota en las redes sociales.

Pero lo hizo con el nombre completo del funcionario y con la foto del mismo, agregando un comentario debajo, solicitando que si el mismo no iba a ser reconocido por sus superiores ante tamaño servicio público, al menos no sea sancionado por haber hecho una obra de bien en aras del interés de la comunidad.