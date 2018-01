La Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) estudia una ordenanza que en principio habría sido bien recibida por el Congreso de Intendentes para sancionar a aquellos peatones que crucen en las esquinas con semáforos, distraídos, hablando por celular.

No está mal que se amoneste a quien lo haga y si es reincidente que se llegue a la sanción, pero claro, no creemos que sea justo precisamente, porque a diario vemos a conductores de automotores que conducen hablando por celular y no les pasa nada.

Tampoco se amonesta a los conductores que en las esquinas con semáforo paran sobre la franja destinada al cruce de peatones y muchas veces lo hacen a la vista de algún inspector o policía de tránsito incluso.

Obviamente que será más fácil sancionar a los peatones, pero conste que en estos momentos no es ni siquiera una falta hablar por celular mientras se camina. Lo otro sí que lo es y no vemos que se lo sancione debidamente.

Un colega que acertó dirigirse el pasado miércoles al estadio Vispo Mari de la Liga Agraria quedó azorado al ver las circunstancias vividas por el tránsito en la Avda. Manuel Oribe.

Los motonetistas circulan todos sin casco y a altas velocidades. No se respeta la menor norma de tránsito y si no hay más accidentes es por pura casualidad, nos dijo.