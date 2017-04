No se hablaba de otra cosa que no fuera del clásico que se jugaba anoche en todos lados. La gente en la calle, en el almacén del barrio, en los lugares de trabajo, en el ómnibus, en el juzgado, en la Intendencia y allí el tema era siempre el mismo, “que no haya violencia” esta noche en el partido, algo que denota que más allá de los resultados, la gente espera que los problemas se erradiquen de los espectáculos porque de lo contrario ya no quedará nada.

Vecinos de la Plazoleta Roosevelt reclaman que en las postrimerías de la misma, donde se encuentran los accesos frente a la Plaza Italia por las noches se aglomera mucha gente, siendo muchos de ellos, personas que se juntan para tomar bebidas alcohólicas.

Pero la queja de los vecinos viene a colación de que muchas veces se generan desórdenes en el lugar, convirtiéndose la zona en un lugar complejo para el pasaje de personas. Así como también aducen que al día siguiente es común ver los restos de las botellas arrojadas en la vía pública, y aunque más allá que la Intendencia se encargue de hacer la limpieza en la zona, el hecho es la perturbación que realizan tales individuos en la zona.

Fumar en un lugar cerrado ha dejado de ser algo habitual y en ese sentido, cuando se está en presencia de alguien que fuma y que lo hace adentro de un espacio, que puede ser su casa o su escritorio, la sensación es bastante distinta, sobre todo cuando las personas no están habituadas a soportar el humo de cigarrillo, ya que soportar un cigarrillo bajo techo se trata de algo que para muchos ya quedó atrás.