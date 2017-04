Tomarse el ómnibus en Salto no es para personas apuradas, una persona puede estar entre 20 y 25 minutos promedio en una de las paradas de las de calle Brasil sabiendo que los coches no llegarán en forma inmediata. Y que además, como el chofer tiene un tiempo de llegada que más o menos debe respetarlo en función del tránsito que haya en la calle, no irá con la rapidez que siempre se espera.

Una mujer se quejaba porque el coche que tenía que tomar demoraba mucho y ella llegaba tarde a su trabajo, cuando alguien que estaba parado cerca y en la misma parada, espetó “hubieras venido antes”. En ese sentido, ese servicio que brinda la comuna salteña sigue siendo el de menor costo de todo el país, aunque aún tiene cosas que ajustar como la calidad de las unidades y las frecuencias con las que pasan sus líneas.

Caminaba por calle Sarandí casi Uruguay una mujer sexagenaria con un bolso, mirando hacia arriba, cuando de repente se vino al suelo. Había un pozo en vez de baldosas ya que la vereda se encuentra en muy mal estado y hasta el momento ni los frentistas, ni la Intendencia, han tomado cartas en el asunto.

El tema del estado de las veredas es complejo, porque en muchos lugares donde las mismas presentan serios problemas es en espacios donde hay mucho desplazamiento de personas por tratarse del propio centro de la ciudad o de zonas adyacentes.