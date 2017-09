A la precaución de que por sí debe tener el motonetista en lo que se refiere al tránsito en las calles, máxime en las horas picos, donde la cantidad de vehículos se incrementa o en las primeras horas del día, donde muchos circulan con una absoluta confianza en los cruces de las esquinas, hay otras situaciones de las que deben cuidarse.

A la situación anteriormente descripta, hay que agregarle, el tema inseguridad, hecho por el cual las mujeres ya no usan carteras a la hora de manejar un birrodado,suponen otro peligro, ya que son frecuentes los cinchamientos de las correas de las mencionadas carteras, provocando que la persona pueda caer de la moto, produciendo golpes, raspones, fracturas.

Pero aquí tampoco se cierra la temática.

Los animales sueltos son otra gran amenaza de peligro, perros sueltos que salen al encuentro de todo vehículo que transite por las calles, a veces son uno, dos o jaurías enteras.

La solución al tema de los animales sueltos en la vía pública parece no tener solución inmediata,la tenencia responsable no aparece.

El animal que provoca el accidente la mayoría de las veces no tiene dueño o por lo menos es imposible reconocerlo como tal.

No es un tema menor,ni los perros deambulando por las calles, ni los caballos sueltos que es frecuente encontrarlos en diferentes puntos de la ciudad, Costanera, Avenida Manuel Oribe y otras tantos.

Un tema que nos preocupa y mucho.