Varios vecinos de la zona de barrio El Cerro, llamaron el pasado jueves a la noche para quejarse del apagón que sufrió la zona. Luego nos enteramos que coincidió con el último capítulo de una telenovela. ¡No hay derecho!

Es cierto que la repetirán, pero en otro horario, nos dijo una de las lectoras que nos llamó para quejarse, pero no sería justo que no hiciéramos la salvedad que también llamaron algunos hombres, no sabemos si también estaban pendientes de la telenovela…

La cuestión es que en estos casos no hay vocero alguno qué pueda consultarse en la ciudad para saber a que se debe la interrupción en el suministro de energía y cuánto se estima que pueda durar…Sólo se recibe la denuncia por la anomalía…

Ya que estamos en el barrio Baltasar Brum, Cerro, digamos que todavía no se ha repuesto la bandera nacional que se había instalado en Viera y Amorim y el viento la dañó.

La señora llamó sorprendida. Llegó de Montevideo a las 2 de la mañana y tomó el taxi que estaba primero en la fila de la Terminal… No hay opción y sucede que ya había tenido una experiencia negativa con este coche.

En esta ocasión, para llevarla hasta las inmediaciones de la cancha de River, el costo fue de 280 pesos, pero no hay ni tarjetero, ni ninguna otra forma de saber si lo que están cobrando es correcto. En suma, una desprotección total para el usuario, nos dice.