El asesinato del joven grafitero Felipe Cabral, en Punta Gorda (Montevideo), hecho que hasta el momento de escribir estas líneas no se ha aclarado, ha hecho recrudecer la polémica sobre la tenencia de armas de fuego y en especial el enorme especial el fundado temor al denominado “gatillo fácil”, cuya secuela ha dejado siempre un tremendo rastro de sangre y muerte.

Antes que nada digamos claramente que somos partidarios del agrupamiento y la participación de los vecinos en el tema de seguridad, porque significa el involucramiento en un tema de mucha incidencia y preocupación en la vida ciudadana.

Pero nunca hemos estado de acuerdo con el porte y menos aún con el uso de las armas de fuego por parte de la población en general, mucho más allá de quienes están habilitados por la Constitución de la República para dicho porte, como son policías, y militares.

En un año electoral como el presente es de esperar que todo se “contamine” políticamente y por eso no nos sorprende que a raíz de este hecho hayan surgido voces condenando la acción de campañas como la da de “Vivir sin Miedo”, que lidera el senador nacionalista Jorge Larrañaga, responsabilizándola de este tipo de muertes.

Por eso entendemos necesario precisar algunos puntos en este sentido.

En primer lugar el porte de armas es para nosotros contraproducente porque de acuerdo a lo que se sabe, la mayoría de estas armas van a parar a manos de la delincuencia que se pretende combatir.

En cambio somos partidarios y acérrimos defensores del agrupamiento de vecinos, pero obviamente no para arreglar todos los problemas a los tiros, como en el lejano oriente, sino para alertar y dirigir la represión que fuera necesaria hacia los órganos correspondientes, es decir al teléfono 911.

Uruguay es el país con más armas en toda Latinoamérica y el libre uso de las armas de fuego no sólo que no ha solucionado nada, sino que es uno de los elementos, supuestamente de represión de delito que termina constituyéndose en un nuevo problema, como los tenebrosos escuadrones de la muerte, o la muerte del nieto de un militar retirado que había olvidado la llave de su casa y estaba saltando la reja cuando su abuelo lo vio y creyendo que se trataba de un delincuente lo mató.

Es por eso que no compartimos la liberación del uso de las armas de fuego, pero sí el involucramiento de los vecinos en la represión de la delincuencia

A.R.D.