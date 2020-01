Eran las 8:30 de la mañana de ayer. La señora esperaba el ómnibus en calle Brasil casi Viera cuando un joven, muy bien vestido, se sienta a su lado, extrae del bolsillo un porro y comienza a fumarlo. Esa señora esperaba el ómnibus línea 1 (Nacional), pero cuando vio venir el línea 11 (Reyles), comentó a los presentes: «subo en este nomás, igual me deja cerca, porque este olor a marihuana no lo soporto».

La pregunta es: quienes desprecian el olor a estas drogas, ¿deben igualmente acostumbrarse a estas situaciones que para otros resultan cada vez más comunes y normales? Entendemos que tanto en el caso de la marihuana, como en el del tabaco mismo o la droga que sea, se debe respetar a quienes están alrededor y no desean participar del vicio.

Pero es un tema que venimos tocando con frecuencia en esta columna y sobre todo en referencia a las fumatas que se dan todos los días en las plazas y parques, a toda hora, sin que se respete, por ejemplo, la presencia de niños que llegan allí simplemente a jugar.

Sin salirnos del tema, hay que decir que máxime en verano, quien salga a la calle alrededor de las 7 de la mañana y aún un poco más tarde, se encontrará con «barras» de jóvenes que han alargado la noche y deambulan por la ciudad en evidente estado de ebriedad, como sonámbulos. Se da sin distinción de barrios ni días de la semana. «¿Serán todos estudiantes que están de vacaciones?», se preguntaba alguien días pasados.