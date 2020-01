Agradecidos los motonetistas ya que en la jornada de ayer se procedió a tapar el pozo ubicado en calle Artigas entre Misiones y 25 de Agosto, frente a la Universidad Católica.

El día miércoles, un asiduo lector nos proporcionó la foto del mismo, hoy nos envió otra imagen, esta vez, del pozo tapado.

Y siguiendo con los pedidos, se nos hizo llegar la inquietud de que se corte el pastizal en la zona de la Terminal Vieja, en la zona del Cementerio, donde actualmente se encuentra la División de Tránsito de la Intendencia.

Un pozo en Morquio entre Varela y cervantes, la calle cerrada, un graciosos sacó la cinta de la esquina, y en pocos minutos, dos motonetistas cayeron al pavimento.

A veces no se mide las consecuencias que puede ocasionar la comodidad de cada uno.

Otro vecino considera realmente muy buena la gestión de la Intendendencia de querer tener la ciudad iluminada con luces led.

Pero desde el 17 de diciembre ha solicitado en el sector alumbrado público, que vayan a Silvestre Blanco entre Ex Ruta 3 y Arregui ya que hay un foco que no funciona.

Fue personalmente a realizar el reclamo, lo han atendido muy bien, pero no solucionan el problema.

Exhorta a que vayan por la noche para comprobar la oscuridad de la zona y solicita la pronta solución al problema ya que hoy se cumple un mes de la solicitud.