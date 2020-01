Con la lotería de fin de año AJUPENSAL (Asociación Jubilados y Pensionistas de Salto) sorteó dos autos cero kilometro, en el año 2018 no hubo favorecido, por lo tanto en este mes de diciembre que pasó, las chances se multiplicaron.

El primer auto ya se entregó, y la flamante dueña lo tiene en su poder, siendo la feliz ganadora una vecina de las inmediaciones de la institución.

Aquel que mantiene la esperanza de quedarse con el otro auto ya no busque más el boleto.

No revuelva más la cartera, billetera, cajones o ese escondite donde acostumbra a guardar lo importante, pero a la hora de recordar el lugar, no aparece.

A muchos que compraron la tradicional rifa les pasó que con la noticia que hasta hoy solo un auto fue entregado, se pusieron a revolver, con la ilusión de que la suerte los acompañara.

Pero ya apareció el segundo feliz ganador, mañana a la hora 10, en las instalaciones de AJUPENSAL se hará entrega del vehículo.

Por lo menos los que no encontraron el número quedan tranquilos que esta vez no tocó pero siempre hay otra oportunidad.