La señora llegó a nuestra Redacción a comentar una anécdota que refleja la madurez de su nieto y lo atentos que están muchos niños a temas actuales de política.

Sucede que ambos fueron a un comercio a comprar rueditas para la bicicleta y les dieron boleta. Luego, en otro comercio compraron una lámpara para el hogar y no recibieron boleta. El niño, de solo 6 años, preguntó a su abuela por qué en un lugar sí y en el otro no. «No sé, la verdad que tendrían que dar boleta en todos», le explicó la abuela. «Entonces es un tema para solucionar el próximo gobierno», razonó en voz alta el niño.

Hace un tiempo se hizo una campaña que apuntaba a que las veredas estuvieran despejadas (de cajones de verduras, pizarrones, etc.), sobre todo para facilitar el desplazamiento de personas no videntes. Sin embargo, hoy en día son las motos estacionadas sobre las veredas la principal dificultad. Hay tardecitas que frente a un club deportivo de calle Brasil, se ve no menos de diez motos obstaculizando el tránsito de peatones. ¿Nadie se hace cargo? ¿Quién controla?

Un lector se comunicó para hacer esta observación: «hay que dejar de decir que los docentes hacen paro el 12…Lo correcto es: unos pocos docentes hacen paro el 12». Y le asiste razón, porque últimamente, cada día de paro las salas de profesores están repletas de quienes ante la ausencia de alumnos, solo se limitan a cumplir horario.