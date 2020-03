La esquina noreste de Uruguay y San Eugenio sigue presentando abundante escombro y todo tipo de basura por las dos veredas que ocupa el terreno baldío que hay allí. Es el lugar de la foto que hace un tiempo el Dr. Eduardo Supparo subió a las redes sociales como muestra de que mientras estas cosas no se terminen será difícil combatir enfermedades como la Leishmaniasis. Alguien debe actuar pronto.

Empezaron las clases y una vez más hemos recibido quejas de algunos padres porque entienden que los materiales que se le pide a los niños en las escuelas implica desembolsar una suma de dinero demasiado abultada, para algunos casi imposible de solventar.

Ayer presenciamos un diálogo en que tres o cuatro padres planteaban ese tema a una maestra. La maestra explicaba que: «es lo que se necesita para trabajar bien, pero todo tiene solución, no hay que comprar todo de una sola vez y el que no puede hacerlo, habla conmigo y buscamos la forma de solucionar», a lo que un padre retrucó: «pero a veces los niños no entienden, y esas diferencias entre los que pueden y los que no, los hace sentir mal». En fin, parece un tema de nunca terminarse.

A propósito de inicio de clases, varias maestras con las que pudimos hablar coincidieron que «los niños llegaron el lunes casi con el único tema de que Uruguay tiene nuevo Presidente». Escolares de todas las edades se mostraron muy conocedores del tema.