La falta de responsabilidad puede ser una causa mortal. En la vida no basta con ser bueno, una persona puede ser buenísima, pero si la misma es incauta y tiene una ausencia de criterio para actuar, lo único que puede generar es daño en la gente y ese daño, ya no es bienvenido en ningún grupo social.

Anoche había un acto político en la Zona Este, los aprontes eran formidables, mucha gente que llegaba en bandada desde los distintos barrios y que eran agrupados por los cabeza de listas que los esperaban para organizarse, viendo que todos tuvieran sus respectivas banderas y pancartas con los nombres de los candidatos.

Al rato, cuando la gente iba yendo al acto comenzaron los cohetes de tres tiros, clásicos de toda caterva como si estuvieran en un estadio, porque el escenario era justamente ese, banderas, cánticos, cohetes de tres tiros. El problema se dio cuando pasaban frente a una estación de servicio, allí hicieron estallar varios cohetes.

Las chispas de los mismos e incluso los restos de los que alcanzaban determinada altura, caían sobre el techo de esa estación generando un riesgo altísimo de que se generara un incendio en el lugar. Lo cual no fue advertido por nadie, ninguno de los presentes les dijo a esas personas que pararan la mano y eso genera temor, porque la irresponsabilidad es dañina.