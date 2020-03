Desde el momento en que fueron ubicadas las volquetas en varias cuadras de la ciudad con el fin de aglomerar los residuos, surgieron voces a favor y en contra.

Pero, más allá de estar o no de acuerdo con la medida, en determinados lugares donde la basura no pulula, y donde el vecino es algo responsable, fue una solución para evitar el desparramo originado por animales y, lamentablemente, por hurgadores, que los hay y en los últimos tiempos, en demasía.

Sucede que, no todas las cuadras del centro, haciéndonos eco de la denuncia, cuentan con dicho sistema, por lo cual, se ha venido originando serias dificultades para los moradores que día a día amanecen con la mugre sobre sus veredas, debiendo, obviamente, limpiarlas.

Uno de dichos lugares es, justamente, la cuadra en la que se encuentra este medio de prensa, 18 de Julio entre Artigas y Rivera, y en la del frente, donde, además, están ubicados nada más y nada menos que un sanatorio, la Escuela Industrial y una emergencia móvil.

De acuerdo a lo manifestado por quienes expresaron su descontento por la situación, una de las respuestas otorgadas desde la comuna, tras plantearse el problema, fue que tanto en una acera como en la otra, existen muy pocas casas de familia, por lo que se consideró la poca necesidad de la presencias de los enormes receptáculos.

Grave error que, debería ser corregido, pues basta pasar en horas de la mañana por el citado lugar, para corroborar que, sean muchos o pocos los deshechos que puedan haber, en los tiempos que corren, con los cuidados higiénicos que deben existir con mayor esmero, están en un lugar sumamente concurrido.