Fue el comentario generalizado al inicio de la semana: «las calles explotaron de gente», «el centro tiene movimiento normal», «todo el mundo salió a la calle»…. Y esto no ocurrió solo en Salto sino en casi todas las ciudades del país. Fue clave que veníamos de varios días de Semana Santa o de Turismo en que muchas oficinas y comercios estuvieron cerrados.

Todo esto ameritó, además de comentarios de todo tipo, en especial con enojo y duras críticas a quienes no cumplen con la tan repetida indicación «Quedate en casa», que la Dra. Rosa Blanco, Directora Dptal. de Salud, emitiera un comunicado en el que explícitamente solicitaba «Por favor» que «seamos conscientes» y que «los salteños recapaciten» sobre los peligros de salir de la casa.

Siguiendo con cuestiones de salud, sería importante que el tema Coronavirus no nos hiciera olvidar de otros males, como el Dengue, enfermedad de la que en Salto también se han reportado casos.

En la mañana de ayer, vecinos de Ceibal se comunicaron con nuestra Redacción para plantear el problema de la cantidad de mosquitos en el barrio, aún en días en que han bajado las temperaturas. Pero lo peor, es que lo mismo se repite en casi todos los barrios. La Intendencia ha realizado fumigaciones, pero los mosquitos siguen andando. Más allá se eso, es clave que la población tome las medidas adecuadas de prevención: no acumular ramas, no dejar agua estancada, etc.