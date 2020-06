Mucha polémica despertó por estos días la lomada que recientemente se colocó sobre la costanera norte, frente al Club Remeros. Debe suponerse que estas cosas están debidamente estudiadas por especialistas. Sin embargo, es difícil que un auto que pase por allí no roce en ella su parte de abajo, con el riesgo de roturas que esto implica. «¿Se la hizo solamente pensando en camiones y vehículos altos?», se preguntaba ayer un conductor. No dudamos que será una cuestión para analizar y rever.

Gente que vive en la zona de chacras en las inmediaciones de la avenida Gaboto y Arenal Grande, planteaba estos días su queja ante lo que consideran un casi abandono de esa zona en cuanto a la falta de iluminación y recolección de residuos domiciliarios.

La vecina que se comunicó con este diario, agregaba que paga por contribución unos 50.000 pesos anuales. «Pago puntualmente y con gran sacrificio ya que somos dos jubilados, por eso creo que tengo derecho a exigir estos servicios», decía.

Entre las actividades que más se reclama sean retomadas pronto, además de servicios de fiesta, termas, etc., están las consultas médicas presenciales. En general se coincide que es muy distinto explicarle una dolencia a un médico en la consulta que por teléfono. Ojalá puedan restablecerse a la brevedad las condiciones para retomar este servicio imprescindible.