Hoy es el Día del Niño en Uruguay. Como bien decía alguien hace poco, en este país hay dos días en que se celebra lo mismo: el 6 de enero y en agosto. En enero, Día de Reyes, en las leyes y desde hace muchos años se denomina Día de los Niños, aunque evidentemente sigue teniendo un carácter más religioso que el de hoy, donde predomina el espíritu puramente comercial.

Pero, como ocurre con otros tantos «días de…», siempre que sea de ayuda al comercio, sobre todo a los que no están pasando nada bien en medio de la crisis que se vive, bienvenido sea.

Claro que para toda celebración, este también es un año especial. Y seguramente la cantidad de niños que otros años puede verse en la tarde disfrutando de sus regalos en parques, plazas, etc. seguro no será tan visible. Muchos optarán, y mejor que así sea pensando en el cuidado de la salud, por quedarse en casa.

Vale reconocer también desde este espacio a las varias persones e instituciones que han venido trabajando en la colecta de juguetes, ropas, etc. para acercar como obsequio a aquellos niños de familias más carenciadas.

Vecinos de calle Las Piedras entre Rivera y Varela reclaman con urgencia la presencia de funcionarios municipales para podar al menos tres grandes árboles que no solo tapan los focos y por tanto impiden la iluminación del lugar, sino que constituyen un gran peligro por la forma en que las ramas se apoyan sobre cables del alumbrado público.