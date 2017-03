Ingeniosa, pero muy práctica fue la idea de “alguien” que decidió marcar con un aerosol reflectivo la existencia de dos peligrosos baches en el hormigonado de calle Rincón, entre Uruguay y Artigas.

La existencia de dichos baches representa un alto riesgo, sobre todo para los vehículos de menor porte, como las motos que al caer en ellos dan un “llantazo” a veces con consecuencias lamentables.

Dos baterías de semáforos de la avenida Paraguay, en las inmediaciones del liceo Piloto (liceo No. 2, no funcionan). Quienes no son habitués de la zona se confunden, ¿no será posible al menos un cartel que indique que no funcionan?

En Concordia cuatro personas debieron ser hospitalizadas por los severos trastornos gastrointestinales y en la sangre que presentaban. Han tenido en común, según “DiarioJunio”, el hecho de haber consumido “Nuez de la India”.

Luego de las copiosas lluvias del pasado jueves, ayer tuvimos un día soleado y caluroso, pero el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) predice para hoy nuevas precipitaciones.

Además de los 110 milímetros que llovió hasta las 20 horas del pasado jueves, se produjeron algunos milímetros más, que no pasaron de los tres.