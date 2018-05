“¿Cuándo vas a ir a comer allá?, preguntó una mujer a un conocido suyo para que los visite en el restaurante en el que trabaja. “No dejá”, dijo el hombre. “¿Y si llegan los ladrones, y uno está con la familia o arriesgando la vida por tomar un trago afuera?, mejor me quedo en casa hasta que las cosas se calmen”, exclamó.

Así están las cosas en Salto, la conversación ocurrió entre dos personas en una oficina pública, el problema ocurre en todos lados. Al final, la mujer le dijo “pero ché, todos me dicen lo mismo, no podemos tenerles miedo”, a lo que el hombre respondió “yo no les tengo miedo, pero esos tipos están jugando y andan ‘calzados’ (tienen armas), y poner en riesgo la vida no da”, dijo el sujeto.

Pero la mujer insistía “mirá que vamos a poner botón de pánico”, admitió; a lo que el potencial cliente sostuvo “no se puede vivir así, el problema es que la Policía los corre de atrás, ya no se le puede confiar este tema a ellos porque es muy difícil que los puedan agarrar, o están todos arreglados o estos tipos (los delincuentes) están un paso adelantado”.

La situación de violencia que se vive en nuestra ciudad cada día ha generado un temor intrínseco en las personas, al punto que los mismos están en duda si seguir apelando a las instituciones públicas para que los protejan o trazar una estrategia que les permita tomar las cosas por sus propias manos