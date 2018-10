El pasaso 12 de octubre se cumplieron 5 años del fallecimiento de quien fuera Director en esta segunda etapa de Diario EL PUEBLO, Walter Martínez Cerruti. Un hombre afable, trabajador y honesto, que apostó a la reapertura de esta empresa periodística luego que la misma sufriera serios problemas económicos de manos de otros responsables que determinaron entonces su primera pausa.

Desde el año 1993, EL PUEBLO retomó en su segunda etapa hasta la actualidad de manera ininterrumpida su salida a la calle todos los días, brindando información veraz, seria y comprometida, llevando desde Salto a Bella Unión en su edición impresa y por la web y las redes sociales al mundo, lo que sucede en nuestro departamento con el trabajo denodado de sus equipos de trabajo.

Es importante tener en cuenta el rol que la prensa cumple en tiempos de Internet es muy importante. Siempre hay quienes apuestan por denostar a los medios y a los periodistas, tildándolos de hacer pactos con políticos de derecha y así desacreditarlos, tratando de generar una verdad oficial que termina siempre siendo una mentira institucionalizada.

En el caso de EL PUEBLO, lo que no ha sido publicado fue por la libertad de decidir no hacerlo, en el error, o en el acierto, y la mayor garantía que le damos a la clase política como medio de comunicación es que al no estar con ninguno de ellos, le damos la voz a todos sin excepciones, con responsabilidad y compromiso.