El Parque Solari es un buen espacio para descansar y pasear en familia los fines de semana, pero lo que se ve al legar no es tan lindo como para tener un fin de semana en familia. Los pastizales que hay en la entrada denotan el estado de dejadez que tiene el lugar y siendo el mismo uno de los principales parques de la ciudad, no es buena cosa que eso suceda. Cuando uno entra a la ciudad por el puente de Salto Grande la ruta está en muy buen estado y eso sumado a la iluminación, genera una buena expectativa de lo que puede ser la ciudad que está próxima al final del camino, pero aún hay cosas que si bien pueden hacerse porque las mismas no requieren de mucha infraestructura, cuando la gente pasa las Puertas del Trabajo la realidad parece otra. La avenida Luis Batlle Berres y su continuación hasta el Shopping Center cuentan con deterioros importantes a tener en cuenta si esa es una de las principales entradas de extranjeros a la ciudad. Pero en esa zona se encuentra el referido parque que presenta un mal estado por la principal puerta de ingreso y eso resta. Lo que sí hay que destacar es el cambio de iluminación colocado en la zona de la Costanera Norte y también frente al Club de Pesca donde se han renovado las luminarias y han generado una sensación de mejoras en todo el entorno, aunque con respecto a la Costanera Norte todavía falta mucho, como por ejemplo un reordenamiento.