La conducta fiscal de los uruguayos tiene un ciclo irrevesible. La gente gana dos y gasta cuatro, cuando la calesita ya no da más, saca un préstamo para seguir gastando, pero después además de deber cuatro también debe la cuota del préstamos y entonces se le achica el sueldo por todos lados, porque con la inclusión financiera no se salva nadie. Todos los bancos están interconectados y tienen los datos de todos, para el sistema todos somos números, algunos con superávit de color de verde, otros endeudados en una franja posible y tienen color amarillo y una franja importante hoy de la población en color rojo, la que más debe por encima de lo que gana. A esto se le suma que el país está muy caro, los precios son altos, y los ingresos muy bajos, encina flacos por las deudas personas de la gente. Entonces no llegamos a ningún lado, la rosca sigue y la gente sigue viendo la posibilidad de sobreendeudarse, porque ¿total? Va a seguir endeudada, pero con algunos pesos si se los dan en el Banco o en la financiera. Después vienen gobiernos que hacen ajustes, que recortan y recortan, pero claro, el problema pasa que ellos no se tocan un peso del sueldo ni de los privilegios, como los famosos gastos para diarios y revistas que cobran los legisladores, que no son más que una suma de dinero público, perdida. Entonces hacia dónde vamos, bueno, hasta donde nos endeudemos.