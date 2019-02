El día de San Valentín no fue como todos los años. Si bien en otras oportunidades hubo una euforia mayor, ganada a fuerza de marketing oportuno por una situación económica fue pujante durante algunos años y a los uruguayos, todas las celebraciones le venían bien, esta vez la situación económica redujo ese fervor sensiblemente.

La cantidad de obsequios que llegaban a regalarse en esta fecha a distintas personas, no estuvo en la agenda de la gran mayoría de los consumidores que en muchas cosas se resolvieron por algún saludo y otros remitieron a las redes sociales para expresarse de una manera mejor, sin aspectos materiales que otros llegaron a verse hasta la opulencia.

Empero, esa también es una muestra de que la situación económica del país no es la más sencilla y los fervores por fiestas y celebraciones han quedado stand by esta vez, hasta nuevo aviso. Hay sensaciones que dejan en evidencia que la situación económica que atraviesa el país, no es como la de la crisis del 2002 pero es compleja y mucho.

Las empresas cierran por falta de rentabilidad y otras demoran en pagar los salarios, también hay ajustes que están por debajo de la inflación y el problema pasa porque no se dan soluciones de fondo, sino discursos políticos que no ayudan a la gente. De un lado elogian lo realizado y del otro lo denostan, mientras la gente padece en el medio toda la situación.