La mala situación en cuanto a ventas que está viviendo el comercio en general, hizo que muchos hayan recurrido a anexar nuevos servicios, que aunque parezcan menores, ayudan. Los juegos de azar y las recargas electrónicas son uno de ellos. “La timba es lo que nos salva la diaria muchas veces”, comentaba ayer un comerciante, como explicación a su lamento por el hecho de que por dos días (hoy y mañana), por ser feriado de carnaval, no habrá sorteos de la Dirección Nacional de Lotería y Quinielas.

El pasado viernes 1º, el servicio municipal de ómnibus dejó mucho que desear. Coches de la misma línea que pasaban juntos, demoras de más de una hora, etc. Era el día que comenzaba la actividad en escuelas y liceo y se vio bastante afectada. ”Para mí se confiaron en que las clases no empezaban hoy y no organizaron bien”, confesó un chofer.

Otro chofer, que el sábado en la tardecita venía desde la Zona Este hacia el centro, al llegar a la parada cercana al shopping apuró a un par de jóvenes que estaban por subir. “Vamos, vamos, que estoy atrasado”, les dijo. Pero lo que en muchos pasajeros causó sonrisas y movimiento de cabezas en señal de no poder creer lo que escuchaban, fue que dos paradas antes, este chofer descendió del bus para fumar y recorrer su celular, con lo que ocupó varios minutos.

Vecinos de calle Zorrilla de San Martín entre Brasil y 19 de Abril nos han transmitido la queja por el estado en que se encuentra la escalera del Museo del Hombre y la Tecnología que da hacia Zorrilla. Es una mugre, da un aspecto muy malo, sobre todo el pastizal que tiene, y en pleno centro, nos dicen.