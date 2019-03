Una mujer que camina sola y anda cantando por la calle a quien muchos apodan “Loca”, ayer dio un ejemplo de sencillez y humanidad que estoy seguro ni ella sabe. Se trata de una persona ya entrada en años, que por las cosas de la vida no está del todo con los pies en el mundo de los simples mortales.

Se caracteriza por deambular sin rumbo fijo con algunas bolsas que vaya a saber uno su contenido, y a veces, anda haciendo ritmos con una botella de plástico, siempre en el mismo son, bailando, viviendo su mundo a su manera y en todos los casos, con una sonrisa de oreja a oreja, esas de las que hacen falta ver por la calle.

Pero el domingo la encontré cerca de la Terminal, iba caminando con sus bolsas a cuestas y su sonrisa imborrable, algo que para el día que hizo, con un sol pleno de otoño, era acorde. Esa persona, llevaba un buzo de color blanco con letras negras grandes en inglés que el que las leía y entendía el idioma le sacaba una sonrisa.

Esa mujer, llevaba una remera que decía All You Need Is Love, Todo lo que Necesitas es Amor, el nombre de una canción muy conocida de The Beatles, algo que generó una sensación de paz en quien la miraba que se pone a pensar si ella misma no habría querido estar dando un mensaje a todo aquel que la mirara, en este mundo donde de locos todos tenemos un poco.