Una vecina de la calle 8 de Octubre al 400 se comunicó con la Redacción para pedir a las autoridades que concurran a realizar el barrido de calles por esa zona. Resulta que, según la vecina, la última vez que concurrieron al lugar fue el pasado año, a comienzos del otoño. Dijo que ha llamado en forma reiterada pero hasta ahora no tuvo respuesta.

Pululan las personas que andan durante el día en el centro de la ciudad, ofreciendo empanadas y comidas al paso. Esas personas son vendedores ambulantes cuyos productos no tienen control bromatológico, aunque la idea no es perjudicarles el negocio, es buena cosa que se fiscalice qué está apto para consumo y qué no.

Un tema delicado es el tránsito, pero más delicado aún si se trata de vehículos municipales. El lunes de mañana, una camioneta de la Intendencia, perteneciente a algún servicio de la Clínica, se vio encerado cuando transitaba por calle Artigas casi Larrañaga y dobló intempestivamente hacia la senda izquierda.

Allí, un auto que venía siendo conducido por un joven afortunadamente diestro al volante, con un niño de 6 años atrás, pudo frenar a tiempo para no incrustarse detrás del vehículo municipal, por lo cual no causó daño alguno al vehículo público ni al suyo propio, ni tampoco lesiones a quienes viajaban, pero sí lo relajó de lo lindo, comentó el involucrado.