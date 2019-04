El pasado viernes, quienes transitaron por plazas, calles, avenidas, y demás espacios públicos como el Parque Solari o Harriague, pudieron apreciar a estudiantes de diversas instituciones educativas, con guantes y bolsas, en una tarea poco usual en nuestro medio: recolectando basura.

La actividad se llevó a cabo en el marco del Día de la Actividad Física, y estuvo organizada por la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular y la Red de Actividad Física del Uruguay (RAFU), cuya novedosa metodología utilizada, conocida como “plogging”, trata de fusionar el correr o caminar, con el cuidado del medioambiente, recolectando residuos.

Es importante ver cómo, poco a poco, importantes protagonistas sociales se suman a la toma de conciencia sobre el imprescindible e impostergable accionar en defensa del medio ambiente.

Que se comprometa de una manera pedagógica a las nuevas generaciones, evidencia una responsabilidad absolutamente compartida y destacable, que redundará, sin lugar a dudas, en una mayor y más fuerte convicción sobre el cuidado de nuestro planeta, y lo impostergable que es.

Pero, además, a una base sólida en la convivencia, donde no está de más enseñar que, la ciudad, no es patrimonio de persona alguna, sino que, es de todos, y que por ende, es compartida – o debería de serlo-, la obligación de evitar actitudes egoístas como el ensuciar porque sí nomás, siendo que, eso no lo haríamos en nuestros hogares, por sentido común.