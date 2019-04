La calle Rivera es una de las principales arterias de tránsito de la ciudad, pero la misma no está del todo adecuada para su desplazamiento. Los problemas estructurales se ven en la zona que comprende la vía férrea y la avenida Viana, allí hay pozos de todo tipo y tamaño que generan problemas con los vehículos.

Pero a esto se le suma el tema de la iluminación que los vecinos del lugar tanto reclaman, ya que entre la calle Morquio y la vía férrea los problemas de iluminación han generado que muchos lugareños se sientan inseguros, pero además entienden que no es justo que deban vivir sin luz en la calle cuando pagan la tasa de alumbrado en sus facturas de UTE.

Es que los salteños deben ser los únicos en el interior del país que pagan la tasa de alumbrado público en sus facturas sean propietarios o inquilinos, en tal sentido, la Intendencia debe procurar darle a los mismos una buena iluminación en los distintos barrios de la ciudad y localidades del interior.

Por otro lado, los vecinos de la zona cercana al parque Harriague por calle Misiones se quejan también de que no cuentan con iluminación suficiente y de que se ven basurales por la zona que deberían ser erradicados por la comuna, a esto se quejan por la falta de levantamiento de algunas podas en esa misma zona.