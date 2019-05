Desagradable sorpresa fue la que vivieron en la mañana de ayer vecinos de una amplia zona del barrio Malvasio. Cuando empezaba el día que celebra a las Madres y en el que muchos aprovecharían además para elaborar productos de gastronomía tanto para la familia como para vender, no había agua. Algunos llamaron a OSE y la repuesta fue: “se rompió un caño, no se pudo avisar porque no fue algo programado, el corte es hasta las 12 del mediodía”. Varios planes se vieron arruinados.

Los robos de motos en la ciudad han dejado de ser noticia por convertirse lamentablemente en algo común y que pareciera incontrolable. Por día, en Salto se roban (mejor dicho, se denuncian como robadas) unas 4 o 5 motos. Sin embargo, algunos policías confesaron a periodistas de este diario que el número es “bueno” en relación a una especie de “temporada alta” que se vivió hace un tiempo, donde el promedio era de unas 8 motos denunciadas por día.

Vecinos de la avenida Harriague, zona en que ésta se cruza con Piedras y sobre todo hacia el sur de esta intersección, se comunicaron con nuestra Redacción para quejarse del “abandono” del lugar. Hablan del mal estado de las calles y las permanentes enchorradas que sufren, cosas que “desvalorizan tremendamente el lugar”, dijeron.

La Costanera Norte es un hermoso paseo público y es la joyita de los salteños. Ayer, justo en el día de la Madre, cuando mucha gente salió a pasear sobre todo una vez que terminó el partido clásico, el mismo se encontraba en un muy mal estado, estaba deteriorado y sucio, lo que no es buena cosa para los salteños.