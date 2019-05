La mugre se veía por todos lados en las inmediaciones del conocido Bagashopping, denominado como Paseo de Compras en la tarde de ayer domingo. Muchos vehículos circulaban por allí, ya que en el estadio que ahora quedó detrás de los ciento de puestos allí establecidos, el club Ferro Carril, propietario del lugar, disputaba ayer un encuentro contra el Wanderers de Artigas.

Pero el afeamiento del paisaje y la contaminación que podía verse en la zona, era tremenda. Pilas de basura sobre el cordón de la vereda a lo largo de la calle Juan H. Paiva, era penoso, y además esa suciedad se veía hacia el interior del barrio Los Ingleses por sus calles de tierra que rodean la zona.

Pero allí no termina la cosa, la suciedad estaba todo alrededor de ese denominado Paseo de Compras donde la mayoría de los comerciantes del lugar no cuentan con un establecimiento formal como sí manda la ley y solo algunos cumplen, pero no conforme con eso, podrían hacer un esfuerzo por mantener el lugar en condiciones.

Se trata de un espacio donde pronto habrá un Hospital en esa zona, algo que es importante tener en cuenta si lo que se quiere es que la contaminación no invada un centro de salud, pero todo es una cuestión cultural, los comerciantes de esa zona deben trabajar en conjunto con las autoridades para hacer del mismo una zona digna de ser visitada.