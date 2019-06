El MERCOSUR Mercado Común del Sur formado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, abarcan, aproximadamente, el 72% del territorio de Sudamérica (12,8 millones de km², equivalentes a tres veces el área de la Unión Europea)

El MERCOSUR se originó como un ambicioso proyecto de integración económica

“La conformación de un Mercado Común es una respuesta adecuada a la consolidación de grandes espacios económicos en el mundo y a la necesidad de lograr una adecuada inserción internacional”

Son muchos los ciudadanos que cuestionan el funcionamiento de dicho tratado.

Una familia días atrás realizó un viaje a Brasil por la frontera Artigas-Quaraí, de regreso debían realizar el trámite de migración no encontrando gente en la oficina.

Hicieron tres veces el viaje Quaraí-Artigas en busca de poder hacer el trámite que consistía en dejar un formulario, no encontrando solución, alguien les sugirió seguir el viaje y en otra oportunidad acercarse hasta el territorio brasileño y hacer el papeleo.

La familia no quedó convencida con la solución aunque no tuvo más opción.

A pesar de estar a un par de kilómetros días más tarde llegó nuevamente a la oficina, esta vez estaba abierta, por lo que se dio por terminado el viaje.