Comenzaron las vacaciones de invierno, y las ofertas de diversión, tanto para niños, adolescentes como para turistas, proliferan. Las confiterías, el Zoológico, el Shopping, el parque de juegos ubicado frente a este último y el Circo que se estableció en el Cerro, son algunas de las propuestas más vistosas y concurridas en la ciudad, sin lugar a dudas. Ahora, también, queda al descubierto que Salto, no se encuentra 100% preparado para afrontar tanta concurrencia a algunos de dichos lugares, sea porque fueron planeados para una cierta cantidad de personas y por lo tanto se desbordan, o, porque el servicio no prevé de lo necesario en logística para abastecer tanta demanda. A esto, debe sumarse el clima, el que con un frente polar como hacía tiempo no se recuerda en la región, aparejó un cambio de planes para muchas familias que tuvieron, de alguna forma que modificar la propuesta de entretenimiento para los inquietos pequeños y movidos jóvenes, aunque los mismos, con la tecnología mediante, procuran por sus propios medios distintas maneras de distracción. Los turistas, muchos por la misma situación anteriormente planteada, vieron mermada su estadía solamente en el centro termal, accediendo al menú citadino, que debe, como ciudad turística que es o pretende ser, rever con qué atractivos puede en lo venidero, atraer la atención de los locales y de los foráneos.