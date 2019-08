Tras el duelo que vivió el país ayer ante la muerte de la Primera Dama, María Auxiliadora Delgado de Vázquez, hubo muchas consultas en la pasada jornada que se registraron en distintos ámbitos, pero sobre todas las cosas en las oficinas públicas de todo el país donde la consulta de cómo poner la bandera desconcertó a más de uno.

La discusión estuvo presente a su vez entre los mandos medios que tuvieron que ir a la guía de protocolos oficiales para saber si tenían que colocar el Pabellón Nacional a media asta o no, debido a que se trataba de la muerte de la esposa del señor Presidente de la República. Sin embargo, no se trata de un duelo oficial ya que Delgado, no ostentaba ningún cargo público.

Hubo llamadas donde algunos jóvenes, entre la confusión que se vivió en la jornada, consultaban si había clases en los educativos, sobre todo en los del sistema público en función de la situación de duelo, aunque la desazón vino enseguida cuando les decían que todo el país seguía funcionando con normalidad.

Una de las apostillas que surgieron de los saludos recibidos por el presidente en el velatorio, fue el del líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, así como de otros dirigentes y mandatarios extranjeros. Pero Novick resumió lo dicho por Vázquez “lo vi triste, y me dijo, a veces nos preocupamos por cosas chicas, cuando estas son las cosas que importan y que uno a veces las descuida en el día a día”.