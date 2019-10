La cartelería alusiva a los distintos sectores político partidarios ya está adornando sobremanera el centro de la ciudad y con ello nos anuncian que se vendrá una semana donde todo vale. Queda poco tiempo y los mensajes empiezan a pulular por todos los medios de comunicación.

Además, esta se trata de una elección muy particular, porque la vivimos concomitantemente con Argentina y allí también, cada programa de televisión muestra lo que está pasando con la realidad política de ese país que ya palpita lo que será en poco tiempo el acto electoral que será decisivo además para ver con qué cartas juega la región en los próximos tiempos.

Lo que sí cambió fue la realidad de las campañas electorales, que antes eran mucho más cortas pero intensas, pero este ciclo de desgaste oratorio entre gobierno y oposición que se vivió durante los últimos cinco años, ha impactado de lleno entre la población que ya está hastiada por la situación que le toca atravesar.

Que no es otra que la de tener que bancarse una campaña electoral donde los distintos candidatos son los mismos que ya hacían prédicas desde hace cinco años, a favor y en contra, y en contra y a favor, de todo y de todos y entonces ahora son los nuevos candidatos que quieren inspirar y no inspiran, he ahí el problema.