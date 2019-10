«Qué tranquilidad esta campaña electoral en las calles, no se escuchan los altoparlantes, no se ve la cartelería que tapizaba las columnas, no están las brigadas repartiendo folletos ¿qué es lo que pasa?», comentó un lector que se comunicó con este diario para que se le ofreciera una respuesta.

Los periodistas de inmediato, sin ánimo de aburrir a nadie con un análisis extenso sobre lo que aquí ocurre, le comentaron que se fijara en su bolsillo si tenía su teléfono celular. «Lo tengo en mi mano», advirtió el lector y enseguida continuó «es que es un vicio, uno pasa prendido al Whatsapp como un gurí chico».

A lo cual el reportero con el que estaba dialogando le espetó: ahí tiene su respuesta, como el foco principal de atención de las personas, el consumo masivo de productos se da por esa vía que usted acaba de mencionar, el grueso de la campaña electoral de todos los partidos políticos pasa por ahí.

Entonces, el mundo cambió, la manera de comunicar principalmente también, y la forma de brindar el mensaje de los candidatos en una campaña electoral, también. Por lo tanto, usted verá que en la televisión y en los medios hay mucha noticia política por estas horas, además de lo que se ve en las redes. Pues, allí está ahora la campaña que tanto estaba buscando, en su bolsillo.