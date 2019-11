Las redes sociales son un delirio por estas fechas donde los pareceres de la gente se cruzan a través de las redes sociales está que arde. El tema pasa porque los enfrentamientos y el clima de hostilidad que se está viviendo, se traduce en violencia desde la intrafamiliar hasta la que se da en el tránsito.

Por eso es que la gente tiene que mantener la calma, pensar, reflexionar que en nuestro país tiene el derecho y el privilegio de poder convivir con todas las corrientes políticas, lo que es algo muy positivo para la sociedad en sí mismo, por lo cual discusiones debería haber varias, pero exaltaciones no.

Puede haber pasionalidad al discutir y eso es muy bueno, porque quiere decir que el que vibra con su pensamiento y su expresión, es porque tiene una ideología intacta que quiere defender porque entiende que es la mejor forma de transmitir su legado, entonces es buena cosa que haya debate.

Pero lo que no es bueno, es que haya agresividad, porque alguien hasta puede llegar a pasarse de la raya un momento, puede además pedir disculpas, pero no entrar en el terreno de la violencia sin vuelta atrás, porque lamentablemente la región ya nos está dando sobradas muestras de lo que puede pasar cuando se pierde la tolerancia en una sociedad.