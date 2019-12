De vez en cuando surge la duda de si los uruguayos en general y los salteños en particular, somos conscientes de la importancia que tiene nuestro patrimonio edilicio, y si actuamos en consecuencia. Vemos con estupor como, varios edificios históricos de nuestra ciudad, en los últimos años han venido ingresando en un proceso de decadencia injustificado; con la impotencia que ello conlleva, al carecer de los medios, como ciudadanos comunes y corrientes, para revertir la situación. Pero, más estupor nos provoca observar de que manera quienes deben dar el ejemplo y velar por la preservación de dichos monumentos, son precisamente los que, sin querer queriendo, como decía el famoso personaje de Chespirito, más los perjudican, sean por acciones u omisiones. Un claro ejemplo de ello es la presencia que ha adquirido la fachada de nuestra Junta Departamental, cuyos colores llamativos, nada tienen de elegante ni hacen honor a la jerarquía del lugar. Contra todos los pronósticos de preservación de la originalidad de los inmuebles, el desconocimiento de los carriles propicios para realizar cambios en dichos lugares que encierran la más rica historia social y cultural local, hace de las suyas, y afea de manera alarmante nada más y nada menos que uno de los edificios públicos más relevantes. Sería oportuno que las comisiones del Patrimonio Histórico, tomaran carta en el asunto, para evitar que nuestro Salto se vista de Carnaval todo el año, y no faltemos el respeto a nuestra herencia arquitectónica que tanto nos ha enaltecido. A no ser que queramos, que en cualquier momento, el Teatro Larrañaga y el Ateneo, amanezcan con lunares y de color fucsia.