Cada vez es más difícil encontrara a algún electricista fueron las palabras de un lector días atrás.

Primero llamé a uno, me dijo que vendría al día siguiente, no llegó, insistí, luego llamé a otro, luego a un tercero.

Hace una semana que intento dar con alguien que solucione un problema de electricidad de mi casa y no logro conseguir alguien que me cumpla, me tienen a cuento.

Se pregunta dónde está la falta de trabajo de que tanto hablan, los muchachos de ahora se dan poca maña para los arreglos caseros asegura.

Por otro lado estaría bueno que se incentivase el aprendizaje de los oficios tradicionales como el de los sanitarios, son pocos los que realizan el trabajo de reparación.

Las cometas o pandorgas que solían verse en Semana Santa aún no han aparecido, siendo los días de esta semana ideales para remontarlas, hace muchos años, los padres solían construirlas con sus hijos, luego aparecieron las cometas ya prontas, hoy se ven poco y nada, aunque algunos siguen con la vieja tradición.

Hablando de tradición, el bacalao, el dulce de zapallo casero, otros dulces y mermeladas hechas en casa son comidas típicas de esta semana.