Varios círculos blancos fueron pintados en distintos lugares cercanos a locales de cobranza y /o atención al público en el centro de la ciudad, con la finalidad de que la población tome conciencia de la problemática existente y en ese sentido, adopte las recomendaciones de tomar distancia.

Empero, mucha gente hace caso omiso a los mismos pese a que los círculos están allí, pintados, con referencia clara sobre cómo debe estar parada la población, con la distancia adecuada con la finalidad de que las personas tengan los recaudos pertinentes, sin embargo esto se da solo en ocasiones.

En tal sentido, es importante llamar a la población a la reflexión, en el sentido de que muchos ya hartos de la cuarentena, han salido a las calles inundado el centro de la ciudad y hasta algunos espacios públicos, disfrutando de las jornadas espléndidas que vienen haciendo por estos días.

De igual manera la gente tiene que saber que no puede salir a la calle, que no es buena cosa que lo hagan y que se deben cuidar, para cuidar a los demás, porque cuánto más anden en la calle más problemas pueden generarse y exponer de esa forma a sus seres queridos, algo que no debe suceder.