70% de los legisladores a favor de instrumentar renta básica sin contraprestación

El dato se desprende de una radiografía parlamentaria desarrollada por Ceres; y se desagrega de la siguiente manera: en el oficialismo un 52% responde que sí debe de otorgarse una suma de dinero a un grupo sin contraprestación; un 41% que no; y un 7% no sabe no contesta. En tanto, en la oposición un 96% responde que sí; y un 4% que no.

El relevamiento también comprende temas de educación y salud. A la pregunta: «¿el sistema educativo prepara adecuadamente a nuevas generaciones para el mercado laboral? En el oficialismo un 86% del considera que no; un 11% considera que sí y un 3· no sabe no contesta. En la oposición, un 30% considera que no; un 55% que sí y un 15% no sabe no contesta.

Acerca del corralito mutual y afiliaciones a mutualistas: en el oficialismo un 56% se expresa a favor de permitir que la persona afiliada cambie de institución cuando quiera; un 17% de permitir traspasos 2 o 3 veces al año; un 25% habilitar traspaso solo 1 mes al año; 1% no sabe no contesta.

En la oposición: un 25% respondió a favor de instrumentar el cambio cuando la persona quiera; un 28% de permitir traspasos 2 o 3 veces por año; un 34% habilitar solo un mes por año; un 9% de habilitarlo un mes al año y con restricciones, 9%.

El informe expone, además, que hay consensos para instrumentar políticas sobre hábitos alimenticios y exoneración de impuestos a empresas con políticas que protejan el medio ambiente, un 85 de los parlamentarios está a favor del acceso gratuito a medicamentos de alto costo y de una canasta a reclusos que recuperan su libertad.