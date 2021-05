CENTRO AGRONÓMICO DE SALTO Integrante de la Asociación de Ingenieros Agrónomo del Uruguay DIARIO EL PUEBLO DE SALTO – MAYO DE 2021

Por: Ing.Agr. Francisco Cano.

Estudiante de Maestría Profesional en Protección Vegetal (FAGRO-UDELAR)

Director en Hygies Control de Plagas.

“Agroquímicos sin Agrónomo, pueden ser Agrotóxicos.”

En los últimos años, en las agendas que regala la AIA (Asociación de Agrónomos del Uruguay) a sus asociados, aparecen imágenes con este título. Simple, directo y claro: “Agroquímicos sin Agrónomo, pueden ser Agrotóxicos.”

La discusión sobre la utilización de productos químicos en el agro tiene una larga historia que viene casi desde el comienzo de la utilización masiva de estos productos allá a mediados de siglo XX con la revolución verde.

Desde entonces la masificación en la utilización de productos químicos ha ido en aumento (en Uruguay con un claro pico a principio del siglo XXI con el boom de la soja) y abundan artículos tanto a nivel nacional como a nivel mundial en pro y en contra del uso de estos.

Por un lado, los productos químicos sintéticos (fertilizantes, insecticidas, herbicidas, fungicidas) llegaron para cambiar el mundo logrando aumentar considerablemente la producción de alimentos, así como también han sido (y son) fundamentales en la salud humana para controlar vectores de enfermedades, entre otros beneficios.

Por otro lado, el mal uso de estos químicos sintéticos ha generado y genera daños en el ambiente y en la salud de las personas. Pero si vamos a un ejemplo diario, hasta la aspirina puede generar daños si es mal utilizada. El motivo de este artículo no es el de ponerse de un lado de la vereda, sino de resaltar la importancia del Ingeniero Agrónomo al momento de utilizar agroquímicos.

Me desempeño laboralmente en el Control de Plagas en industrias, sector Salud, comercios, hogares, zona urbana en general. El conflicto que se observa en estos lugares es el mismo que otros colegas encuentran cuando llegan a productores de cultivos intensivos o extensivos que ya probaron con todo y no dan con las soluciones. Llegan a un nuevo productor (o cliente) y escuchan historias sobre anteriores aplicaciones: intoxicaciones, fallas en la dosis, fallas en momentos de aplicación, mal preparado de la solución, etc, etc. Estos errores se transforman en daño a la salud de las personas, daños al ambiente, pérdidas de dinero, resistencia de organismos plagas.

Los Ingenieros Agrónomos, por nuestra formación científica, tenemos los recursos y herramientas para evitar los errores mencionados y manejar de forma solvente las distintas situaciones. El panorama completo a evaluar, con las distintas variables presentes al mismo tiempo, son cosas que no se logran sin tener los conocimientos integrados y simplemente recurriendo a Google o al comentario de un vecino. Esa es la diferencia del lugar que ocupa el profesional respecto al cliente o usuario en una casa, industria o una chacra. La fuente de información difiere, y la posible interpretación de la misma, también. Los conocimientos sobre bioquímica, plagas, enfermedades, umbrales de acción, momentos de aplicación, tecnología de aplicación, etc, son el diferencial con que cuenta quien pasó por la Facultad de Agronomía.

La presencia del Ingeniero Agrónomo es una garantía y es un atributo tangible, evaluable al momento de pasar raya. Somos los profesionales los únicos capaces de integrar conocimientos, que es la llave del manejo de químicos sin dañar el ambiente.

Lamentablemente hay un sinfín de productos químicos que se pueden comprar libremente en cualquier agropecuaria, agroveterinarias e incluso en supermercados. Cualquier persona, de cualquier edad, se puede ir con un químico (líquido, aerosol, polvo, etc) bajo el brazo para su casa sin conocer nada sobre el uso de estos.

Es fundamental que se conozca la importancia de los Ingenieros Agrónomos a cargo de la utilización de químicos y los beneficios de contar con un profesional en las empresas. Es importante que haya leyes que nos respalden y exigencias gubernamentales que exijan nuestra presencia para la utilización de químicos. Pero también es importante que nosotros, Ingenieros Agrónomos, marquemos la diferencia en nuestro accionar diario, honrando la profesión, capacitándonos constantemente y siguiendo las diferentes situaciones “en la cancha” y no a distancia.

Mientras tanto, recordar: “Agroquímicos sin Agrónomo, pueden ser Agrotóxicos”.