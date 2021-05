Agua que no has de beber, protégela y valórala como se debe

Cada año mueren 2,2 millones de personas en los países en desarrollo (eufemismo para no señalar que son países empobrecidos) por culpa de enfermedades prevenibles que están fuertemente asociadas con la falta de acceso al agua potable.

El agua dulce, elemento escaso si los hay en cuanto constituye sólo el 2,5 por ciento del total de agua (el elemento más abundante en el planeta) y la mayoría de ella se encuentra en los casquetes polares, en los glaciares y otras formas de hielo.

Del resto, más del 90 por ciento es agua subterránea, vale decir que el agua no salada, denominada “agua dulce”, que se encuentra en ríos, arroyos y demás, solo constituye una ínfima parte del agua disponible.

Si tenemos en cuenta que de esta agua mucha se usa para fines recreativos y en algunos casos sólo para mirarla “danzar” y luego se descarta, vaya sacando cuentas.

A la tremenda injusticia social que constituye apropiarse en exclusividad del acceso al agua, se une el despilfarro en algunos casos. Tanto es así que hace ya varios años, más de un gobernante predijo que el motivo de las guerras futuras será el acceso al agua.

El agua “dulce” se derrocha en estos momentos usándola para muchos fines donde no es imprescindible. En nuestro país resulta injustificable actualmente que para la cisterna del baño se use agua potable, elemento por cuya carencia enferman y mueren tantas personas al año.

Pero probablemente no sea tan grave esto, como la contaminación que provoca el hombre con sus acciones contaminantes injustificadas. Los residuos químicos que van a parar arrastrados por las lluvias, a los ríos y arroyos y luego a los mares y océanos echan a perder en muchos casos en forma permanente a gran parte del agua dulce.

Más aún estamos seguros que gran parte de la humanidad considera que el agua dulce es un recurso infinito, que nunca se va a acabar. En cambio quienes conocen del tema saben que no es así. Los acuíferos (Salto depende en buena medida de uno) son reservorios de agua de lluvia que se han acumulado por millones de años y su explotación exagerada y su contaminación seguramente acarreará futuros problemas.

Es hora que lo tengamos en cuenta. Lograr el acceso de la mayor cantidad de personas al agua dulce, como elemento esencial para la vida es la primera tarea. La segunda y tanto o más importante aún, es cuidar, proteger y preservar este elemento como corresponde.

A.R.D.