Alimentación de escolares: 50% no retiró el dinero asignado y Primaria insta a hacerlo antes del 20 de mayo

La mitad de las familias que reciben prestaciones por alimentación escolar a través de redes de cobranza no retiró los montos depositados, informó Graciela Fabeyro, directora General de Educación Inicial y Primaria.

Fabeyro instó a retirar el dinero antes del 20 de mayo. Hay 160.000 familias que están en el registro y reciben la prestación a través del BPS por Asignación Familiar. Allí se depositan los montos equivalentes a 85 pesos por niño por día.

Otro grupo de alumnos que no llega a 40.000, cuyos padres no están adheridos a BPS, recibe la prestación a través de una red de cobranza.

«A la fecha solo el 50% de los niños retiró los montos depositados en esta red de cobranza. Instamos a los padres a que pasen a retirar esos montos porque el 20 de mayo se va a dar de baja lo que se depositó», dijo Fabeyro.

«La evaluación de estos primeros días de regreso presencial de los niños a las escuelas rurales fue muy positivo. Un respiro dentro de esta pandemia», afirmó Fabeyro.

El retorno a las aulas se realizó con el protocolo que ya se estaba aplicando: distancia social, tapa boca, ventilación cruzada, baños suficientes y aulas donde se pueden lavar las manos.

«Se cuidó absolutamente todo», destacó Fabeyro. Actualmente hay 15.000 niños de educación rural que comen en las escuelas o reciben los tickets.

En Rocha, por ejemplo, la Policía lleva a las auxiliares a las escuelas rurales porque no hay locomoción, explicó.

«Las escuelas rurales siguen convocando, se buscan alternativas.

La comunidad, los municipios, las intendencias, la Policía, todos ayudan muchísimo para que estás escuelas funcionen», agregó.

Además, informó que este año se reabrirán cuatro escuelas rurales que se habían cerrado por falta del alumnado.

Respecto a las modificaciones en los contenidos programáticos, la directora de Inicial y Primaria dijo que no se podrá cumplir con lo establecido pero que se está priorizando el cumplimiento con los de mayor nivel.

«Esta administración va a transformar el actual marco regulatorio educacional. El foco es generar una buena competencia, que el alumno sea un estudiante más autónomo y separa cuáles son sus cualidades. Esto no significa que vaciemos los planes de estudio», apuntó.

Por otra parte, informó que se vacunaron más del 70% de maestros y maestras.

La vuelta a la presencialidad en las escuelas rurales superó el 83% de asistencia, lo que es considerado como una muy buena noticia para las autoridades educativas. El año pasado la asistencia en los primeros días no superó el 50%, recordó el presidente de la ANEP, Robert Silva.

Además, la cantidad de centros que se logró abrir este año fue mayor que cuando se retomó la presencialidad en 2020. Habían sido 454 los centros reabiertos y este año fueron 726.