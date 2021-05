Anuncian un paro de 24 horas en Uruguay «contra el hambre» y por el empleo

La central sindical de Uruguay, el PIT-CNT, anunció este jueves un paro general de 24 horas para el 17 de junio «contra el hambre y la desigualdad» y en favor del empleo y el aumento de salarios del país ya que, según dicen, unas 135.000 personas ingresaron al umbral de pobreza en los últimos meses.

Así lo afirmó a la prensa su presidente, Fernando Pereira, quien resaltó que el paro abarcará a todos los sectores del país excepto el sanitario, especialmente aquellos dedicados a la atención de la Covid-19 y los centros vacunatorios.

«Uruguay está sufriendo una crisis económica que está golpeando a los sectores más débiles de la sociedad. Mientras los depósitos bancarios de Uruguay en el exterior son de 4.000 millones de dólares, entonces, no es que somos todos perdedores de la pandemia en términos económicos», expresó.

Asi mismo, señaló que de la cifra de personas que ingresaron bajo la línea de la pobreza en ese país 35.000 son niños que, como detalló, presentan problemas de tamaño, talla y peso al tiempo que agregó que desde que se decretó la emergencia sanitaria en marzo de 2020 se han perdido unos 60.000 puestos de trabajo en todas las ramas de actividad.

«Si es contra el hambre, contra la inequidad y la desigualdad y si es por trabajo y por salario pensamos que vaya más allá del movimiento sindical organizado y que también lo acaten pequeños empresarios. Nuestra gente está pasándola mal y si nuestra gente está pasándola mal y hay gente que está pasando hambre en un país de 3,5 millones de habitantes, pero produce alimentos para 30 millones entonces hay que tomar medidas», afirmó.

En tanto, remarcó que desde el PIT-CNT se le hizo «una cantidad» de propuestas al Gobierno, entre ellas, el salario básico de emergencia y la canasta de servicios pública que no han sido tomadas por el Ejecutivo.

«Lo que estamos tratando con esta medida es que el Gobierno tome decisiones de política económica, que vengan a cubrir estas falencias y deficiencias que tiene la sociedad uruguaya y esta es una manera de protestar la falta de decisiones del Gobierno», aseguró.

Pereira insistió en que el Gobierno «no acuerda» con las medidas que plantea el movimiento sindical por lo que existe una «contradicción de objetivos» que «dispara los conflictos» que, en este caso, es un paro.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo en una entrevista con el diario local El País que esta medida anunciada por el PIT-CNT «no es proporcional» con la situación que vive Uruguay.

«La plataforma me parece que es genérica y de contenido muy político con respecto a la orientación del Gobierno», expresó.