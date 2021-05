Apostando a una sociedad inclusiva

Entrevista a Nadia Carreras creadora junto a Javier Castro de Cosabuena, espacio dedicado a la inclusión.

¿Cuándo comienza el interés por el tema de la inclusión de la discapacidad?

Cuando pasan los años te das cuenta cuán relevantes y definitorias pueden llegar a ser algunas experiencias, pero, sobre todo, algunas personas.

En mi adolescencia tuve un amigo ciego, Horacio. Por supuesto que en ese momento no tenía idea de cuánto me marcaría su vida. Siempre sentí curiosidad por la manera en que lograba realizar todas sus actividades. Desde cebar un mate, hasta jugar al fútbol. Paseábamos en una bicicleta tándem y siempre me sorprendió su gran capacidad de orientación. Él me mostró el primer libro con braille y me prestó su regleta para poder practicarlo. Mis primeros intentos por usarla e incursionar en esa técnica de punzón, fueron con el fin de escribirle una tarjeta de invitación para mi cumpleaños de 15. Como con tantos otros amigos, al pasar de los años, ir cambiando los intereses y alguna que otra distancia geográfica hicieron los encuentros y las conversaciones muy poco frecuentes

Años después conocí a Laura. Ella es maestra y se estaba preparando para asumir la dirección de la escuela 279. Esta escuela se especializa en educación primaria para niños con discapacidad visual. De hecho, Laura, también es ciega. Con Laura nos unió al principio la práctica deportiva. Ella corre carreras de calle y fui su atleta guía por algunos años. En ese período yo estaba preparando un proyecto vinculado a mi formación profesional en comunicación. Todavía no lo sabía, pero ese fue el comienzo de Cosabuena.



¿Cómo nace Cosabuena?

Nace con una primera publicación en formato revista en el año 2015. Con la misma esencia y lógica que nuestros trabajos editoriales actuales. Pero con muchos más errores técnicos y logísticos.

Se formó un gran equipo de trabajo de profesionales entusiasmados y empoderados por los objetivos de aquel ejemplar que resultó ser único. Único en varios sentidos. Único porque aún hoy no existe ninguna revista con sus características multimedia. Única porque sólo pudimos sostener el tiraje por una sola vez.

Desde entonces Cosabuena se ha transformado y crecido. El apoyo que nos ha dado ANII ha sido fundamental para concretar el proyecto.



Cuéntanos algunos proyectos inclusivos, publicaciones, libros, que han realizado.- ¿Qué proyectos personales o a través de Cosabuena relativos a la inclusión estarán realizando en 2021?

Cosabuena tiene algunos proyectos propios y también forma parte de otros emprendimientos.

En este momento tenemos 3 libros publicados, dos infantiles que son parte de nuestra colección infantil; y uno para lector adulto de la escritora y comunicadora Emilia Díaz. Estamos trabajando en dos libros más que completan la colección del proyecto ANII. Y también en la elaboración de unas publicaciones más chicas que se entregarán junto a la Revista escolar La Mochila durante este año 2021. Proyecto que ganó un Fondo para la Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Además, estamos acompañando el camino de otros escritores que le darán a sus libros otras posibilidades de acceso al contenido.

Por otro lado, junto a un grupo de vecinos de Punta del Este, estamos impulsando un proyecto sobre Turismo Accesible.

Formamos parte del equipo de comunicación de Ronda, una propuesta educativa con contenido inclusivo.

Somos proveedores de contenidos en una plataforma educativa virtual.

Representamos a PuntoDis en Uruguay. Una empresa española que se especializa en señalética accesible.

Tenemos la representación de AccesApp. Una App gratuita dónde se nuclean todos los lugares turísticos con accesibilidad edilicia y de comunicación.

Somos parte del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo y corresponsales para Uruguay para la Revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo.

En su página web se indica que apoyan a proyectos de otros creadores. ¿Proyectos de qué tipo? ¿A dónde deben comunicarse los

interesados?

Acompañamos a otros emprendedores para que sus creaciones tengan presente la accesibilidad desde el principio. Nos referimos a la accesibilidad universal manifestada en lo edilicio, y en los contenidos informativos y comunicacionales. Porque para que la accesibilidad sea real, necesitamos que todos los eslabones de la cadena estén cubiertos. El emprendedor pone todas sus energías en armar su producto y comercializarlo. Nuestro trabajo es pensar cómo ampliar su público para que personas en situación de discapacidad también puedan acceder, a la vez, cómo enriquece esto la experiencia de uso de las personas que no tienen ninguna discapacidad.

Cuidando que la información y la comunicación sobre este producto o servicio también sea accesible.

Esto se entiende bien con un ejemplo: si el emprendimiento fuera el desarrollo de una plataforma que vende artesanías nacionales, nuestro trabajo sería buscar todas aquellas obras que puedan disfrutarse por medio de varios sentidos a la vez (tacto, vista, oído).

Desarrollamos la plataforma para que su navegación sea cómoda, clara y sin barreras. Y para que se pueda comprar fácilmente a través de la misma. Tipografía adecuada, buen contraste y todas las imágenes con su respectiva descripción. Nos aseguramos de que esté correctamente armada para todos los lectores de pantalla.

Además, nuestro trabajo consiste en que la publicidad sobre el sitio y toda la comunicación de promoción, tenga la accesibilidad que corresponda en cada caso. (videos con lengua de señas y subtitulado, imágenes en redes con correcta descripción, etc).

Quienes quieran contactarnos, pueden ubicarnos directamente en nuestro sitio, www.cosabuena.uy, por mail a hola@cosabuena.uy o a través de WhatsApp, al 098 608 684.

Arq. Irene Barla Zunini. Diplomada en Innovación y Creatividad en Educación. Dipl. en Defensa Internacional de DDHH. Dipl. en Diseño de Políticas Públicas.