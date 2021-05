«Apoyamos el Plan Jornales Solidarios porque, aunque no es una salida perfecta, es oxígeno para aquellas personas que no están teniendo ningún ingreso»

Fernando Pereira es el presidente del PIT CNT. Dialogó telefónicamente con EL PUEBLO en el marco de un nuevo 1° de Mayo, con el aditivo de encontrarnos en pandemia, donde los actos masivos a los que nos tiene acostumbrados la central de trabajadores, por segundo año consecutivo ha tenido que ser dejada de lado.

¿Cuál es para este año la plataforma reivindicativa del PIT CNT teniendo en cuenta el marco de pandemia que viene soportando el país desde hace más de un año?

Primero, primero y primero, la salud, y para eso le hemos pedido al Poder Ejecutivo que atienda las recomendaciones del GACH, ni una más, ni una menos de las que recomienda el GACH. Hemos leído una larga entrevista al doctor (Rafael) Radi donde explicita que no está claro que la curva de contagios vaya a caer, y que se necesitan medidas de mayor restricción de la movilidad para que de alguna manera, se pueda bajar la cantidad de contagios y de muertes que tenemos a diario. Esto debe ser escuchado por el Poder Ejecutivo. No podemos hacer de cuenta que no está sucediendo nada grave cuando Uruguay se encuentra en el lugar número uno de contagiosidad en América Latina y también de cantidad de muertes cada cien mil habitantes. Cada muerte tiene que ser lo suficientemente dolorosa para que nos conmuevan.

El tema número dos y que está al ladito, pegado, es el trabajo, porque la vida sin trabajo es muy difícil de comprender, porque el trabajo es mucho más que un ingreso económico, es un anclaje a la vida real, es tener compañeros, es conversar, es construir conocimiento, es conocer los procesos de transformación, es colocar cabeza crítica, es tener un lugar donde construir un porvenir. Por eso le hemos hecho una serie de propuestas al Presidente Lacalle, entre otras, la inversión y las compras públicas y la formación profesional. Los servicios de capacitación a través del INEFOP para todas las personas que salgan sorteadas en el Plan Jornales Solidarios que vamos a respaldar, porque aunque no es una salida perfecta, obviamente es oxígeno para aquellas personas que no están teniendo ningún ingreso y que no han tenido trabajo en el último año.

El número tres, naturalmente, tiene que ver con el poder de compra de los trabajadores para que puedan tener una vida adecuada. Y luego habrá una serie de temas vinculados a los derechos humanos, a las libertades sindicales, y ni qué hablar a la Ley de Urgente Consideración, que estamos en este momento llegando a una cantidad de decenas de miles de firmas que creemos será un anuncio muy importante que estaremos dando este 1° de Mayo.

El miércoles EL PUEBLO publicó una disertación de un abogado laboralista argentino que refiere a la necesidad que la OIT reglamente el teletrabajo, el que se ha visto potenciado en este último año por la pandemia, y donde muchos de los costos de oficina que antes se hacía cargo el Estado, ahora pasaron a depender del bolsillo del trabajador. ¿Qué visión tiene al respecto al PIT CNT?

El teletrabajo ya existía en el mundo. A veces da la impresión que algunos compañeros en su afán por abreviar algunos temas dejan pasar eso y hacen creer que el teletrabajo es hijo de la pandemia, y no, el teletrabajo tiene años en el mundo, y particularmente se veía muy desarrollado en las áreas vinculadas a la tecnología o industria 4.0, pero también, y fundamentalmente, a la industria del software. Obviamente que allí había convenios colectivos de cómo proceder al teletrabajo. En el mundo, este proceso se viene dando de forma acelerada y en algunos países este proceso ya viene modificándose para que el teletrabajo tenga una dualidad, por un lado, un tiempo de trabajo en tu hogar, pero por otro lado también un tiempo de trabajo presencial para no desprenderte de lo que es cualquier actividad comunitaria, que las mejores cosas se han logrado en conjunto.

En cierta medida la regulación a este fenómeno hay que medirla, pero no a la luz de la pandemia sino a la luz de la pos pandemia. Y obviamente lo que usted plantea como problema, es un problema. ¿Quién paga el internet? ¿Quién coloca la silla para no dañarte la columna? ¿Quién paga la energía eléctrica? ¿Quién coloca el aire acondicionado? En fin, ahí hay que negociar una cantidad de aspectos para que la ecuación del trabajador sea lógica y no termine significando un ahorro para la empresa y una pérdida para el trabajador. Pero esto se podrá discutir con sensibilidad social luego de pasada la parte más grave de la pandemia.

Ahí hay un asunto grave, que todavía no se ha empezado siquiera a laudar que es el tema de 15 profesores de San José sumariados el primer día de clase por haberse sacado una foto con un pañuelo de «No a la Reforma» sin alumnos adelante. Este acto arbitrario o de persecución a trabajadores que tenían una vasta trayectoria, es una infamia hacia aquellos que debemos cuidar. A los profesores se los cuida, no se los persigue, y cuidarlos significa no someterlos a 6 meses sin sueldo por una tontería que podrá ser discutible de si está bien o de si está mal, pero que desde ningún punto de vista puede pensarse en una sanción de este tamaño, que es la más importante previa a la sensación que pueda tomar el organismo, y que ya habría que quitarla de arriba de la mesa para evitar problemas ulteriores.

Lo que he planteado en estos días es que si hay un sumario o una investigación sobre Marcel Slamovitz, si esto es así como se dice, es delicado que esa información la tengan periodistas y un diputado nacional, porque ese manejo debería adecuarse a lo que indica la Recomendación N° 143 de la OIT, sobre la necesidad de que aquellos dirigentes sindicales que precisen horas para hacer sus tareas, sean brindadas por el organismo, privado o público, a los efectos que la tarea sindical en el marco de la libertad sindical, se pueda hacer de buena manera. Nadie puede pensar que un dirigente sindical trabajando 8 o 10 horas, puede cumplir la tarea que yo estoy cumpliendo. Por ejemplo, si así fuera, no lo podría atender a usted ahora, si estuviera cumpliendo mis 6 horas de trabajo en Primaria, pero sabe que me encuentra o le contesto de noche o de mañana. Entonces, cuando se dice los dirigentes sindicales no trabajan, pienso como cristiano, perdónalos señor, no entienden.

El periodismo tiene que ser libre, mucho más en un diario como en el que usted trabaja, o en el programa que conduce Aldo Silva, son por un lado entrevistas, pero por otro lado opiniones que legítimamente el periodismo va construyendo y que tiene derecho a expresar, y que yo podré estar o no de acuerdo, como muchas críticas que se le hacen al movimiento sindical. Pero aún estando en desacuerdo, lo que tengo que hacer es defender que usted pueda decir lo que piensa. Aún pensando que usted comete el mayor error, el gobierno debería garantir que usted pueda decir lo que piensa. Y parto de la base que en cierta medida lo que dice Aldo Silva a mí me refleja.

Yo no le cargo ninguna muerte a nadie, pero creo que hay un momento donde es el Presidente de la República, que es el Presidente de todos los uruguayos, de los que lo votaron y de los que no, el que tiene que dar una explicación clara de lo que está sucediendo que llegamos a un nivel de muertes por COVID, que en ese momento había llegado a 70 diarios, pero que varios días superó los 70 y la mayor cantidad de días supera los 60, y tal cual dijo el médico Julio Fuentes, integrante del GACH, es como si todos los días chocara un ómnibus y todos los pasajeros fallecieran. Entiendo que no es lo mismo fallecer por COVID que fallecer en un accidente de tránsito por la conmoción que se crea, pero las vidas valen lo mismo.

A veces comenzamos a pensar o a calificar de acuerdo a la que es nuestra causa de muerte, si la vida vale lo mismo o no, porque dicen que tenía una enfermedad previa, si tenía, pero con esa enfermedad previa esa persona tenía 20 años más de vida. Mi padre con esas enfermedades vivió hasta los 85 años, le detectaron insuficiencia cardíaca a los 60, y vivió con buena calidad de vida le diría que hasta los 84. No hay que subestimar esos 24 años de vida que le permitieron conocer a mi hija Mariana y haber ido a su cumpleaños de 15. Estas cosas hay que colocarlas en términos humanos porque si no, vamos numerando, hay tanta cantidad de muertes, y lo vamos tomando tan naturalmente que no nos damos cuenta que son madres, padres, hermanos, hijos de otras personas que están sufriendo. Y no es colocando responsabilidades que vamos a salir de esto, es diciendo que hay que tomar las medidas del GACH para minimizar los daños a la mínima expresión. O sea, toda mi solidaridad con Aldo Silva y con todo el periodismo, incluso al que critica al PIT CNT duramente. Lo único que se puede pedir es que no haya noticias falsas, que a mí ya me ha pasado.

Tengo queridísimos compañeros y compañeras en Salto, a todos les envío un abrazo, sé que han pasado momentos duros en esta pandemia, sé que es un problema difícil el trabajo, hay más desempleo en el interior que en Montevideo, y estamos preocupados, atendiendo y estudiando las circunstancias de cada departamento.

Que este 1° de Mayo nos haya encontrado unidos, juntos, peleando, luchando, recolectando firmas y alimentos para quienes están pasando peor. Y un abrazo a todos los trabajadores que nos conmueven día a día cumpliendo con su trabajo en la salud, que es la primera línea en la batalla, en la educación a través de las plataformas, en los comercios, en la industria, en los servicios, que han permitido que Uruguay siga de pie. A todos esos trabajadores, un abrazo conmovido desde la dirección del movimiento sindical, y el compromiso de seguir peleando porque otro mundo sea posible.

PERFIL DE FERNANDO PEREIRA

Está en pareja hace 16 años con Adriana, con quien tiene una hija, además de los hijos de su pareja. Es del signo de Aries. De chiquito quería ser jugados de fútbol. Es hincha de Goes en basquetbol, de Peñarol en fútbol y de Victoria en fútbol de salón.

¿Una asignatura pendiente? Leer más de lo que lee. ¿Una comida? La paella. ¿Un libro? «21 lecciones para el Siglo XXI» de Yuval Noah Harari, pero cambia de título cada vez que un libro le gusta. ¿Una película? Kramer vs. Kramer. ¿Un hobby? Coleccionar medidas de whisky o grapa de los 50 o 60. ¿Qué música escucha? Básicamente música popular uruguaya, amante de la murga. ¿Qué le gusta de la gente? La solidaridad, la forma de entender que entre todos se puede construir un mundo diferente. ¿Qué no le gusta de la gente? Todos tendremos negatividades, pero en general , la gente me gusta

Por: Leonardo Silva